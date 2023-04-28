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НовостиПроисшествия28 апреля 2023 6:37

Украинский беспилотник ночью атаковал Суземский район

Пострадавших среди людей нет
Надежда ПЕТРУНИНА

Украинский беспилотник ночью атаковал Суземский район. Об этом сообщает 28 апреля губернатор Брянской области Александр Богомаз на своей странице ВКонтакте.

- Поврежден гараж и автомобиль, который находился в гараже, - рассказал глава регион. - Также есть частичные повреждения одного домовладения.

На метсе работают оперативные службы.

Напомним, 27 апреля атаке со стороны Украины подвергся поселок Климово. После обстрела населенный пункт оказался без света. К счастью, никто из местных жителей не пострадал. Энергоснабжение восстановили через несколько часов.