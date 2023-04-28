Украинский беспилотник ночью атаковал Суземский район. Об этом сообщает 28 апреля губернатор Брянской области Александр Богомаз на своей странице ВКонтакте.

- Поврежден гараж и автомобиль, который находился в гараже, - рассказал глава регион. - Также есть частичные повреждения одного домовладения.

На метсе работают оперативные службы.

Напомним, 27 апреля атаке со стороны Украины подвергся поселок Климово. После обстрела населенный пункт оказался без света. К счастью, никто из местных жителей не пострадал. Энергоснабжение восстановили через несколько часов.