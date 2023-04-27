«Российские железные дороги» внедрили оплату через СБП

ВТБ и «Российские железные дороги» расширили возможности покупки железнодорожных билетов через Систему быстрых платежей. Теперь с помощью СБП можно оплатить билеты на дальние и пригородные поезда в мобильном приложении «РЖД Пассажирам». Ранее банк реализовал возможность покупки билетов на поезда дальнего следования в кассах и на сайте компании-перевозчика.

Внедрение инновационной технологии оплаты позволит «Российским железным дорогам» повысить скорость, удобство и безопасность проведения транзакций во всех собственных каналах продаж железнодорожных билетов.

«СБП – это полностью отечественная технология, которая в перспективе способна заместить другие способы денежных расчётов, а в канале e-com это еще и более удобный и безопасный платежный инструмент. Для «Российских железных дорог» банк настроил гибкие сценарии покупки билетов с помощью СБП, — отметил руководитель департамента транзакционного бизнеса - старший вице-президент банка ВТБ Александр Боциев.