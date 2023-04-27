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НовостиОбщество27 апреля 2023 18:27

Работа в майские праздники

Кира ФИЛИППОВА

ВТБ установил график работы офисов обслуживания клиентов с 1 по 9 мая. В выходные и праздничные дни будут работать около 60 дежурных точек продаж по всей стране

1 и 9 мая дежурные офисы будут открыты для обслуживания клиентов-физических лиц.

2 - 7 мая – офисы будут работать в стандартном режиме.

8 мая – режим работы дежурных офисов будет сокращен на 1 час от графика.

«На сегодняшний день в наших офисах ежедневно обслуживается около 100 тыс. клиентов. Сеть отделений работает в привычном режиме, предоставляя качественное и максимально комфортное обслуживание, в том числе, и в праздники. При этом воспользоваться значительным числом наших продуктов и услуг во время предстоящих длинных выходных наши клиенты смогут дистанционно», – отметил руководитель департамента администрирования региональной сети, вице-президент ВТБ Сергей Нечаев.

Режим работы и список дежурных отделений размещен на сайте.