Фото: объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области.

В Брянске пьяный сын в ссоре изнасиловал и задушил престарелую мать. Житель областного центра стал фигурантом уголовного дела по статье «Совершение иных действий сексуального характера с применением насилия в отношении потерпевшей, убийство». Об этом сообщают в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области.

В суде установили, что пьяный мужчина поссорился с престарелой матерью и против ее воли совершил с ней действия сексуального характера. После чего фигурант ударил женщины не меньше 48 раз руками и ногами, а потом задушил.

- Суд приговорил мужчину к 14 годам лишения свободы, - говорят в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области. – Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком 2 года. Приговор в законную силу не вступил.