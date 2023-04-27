За два года доля переводов через СБП приблизится к 100%

В России наблюдается устойчивый тренд на рост числа переводов через Систему быстрых платежей. По итогам первого квартала 2023 года только в банке ВТБ на них приходится 80% всех переводов физлиц, а к концу следующего года доля таких операций может приблизиться к 100%. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил Анатолий Печатников, заместитель президента – председателя правления ВТБ.

Число и объем денежных переводов по России ежемесячно растет. В первом квартале 2023 года клиенты банка совершили 151 млн переводов на сумму 1,3 трлн руб., что в 1,5 раза превышает результат за аналогичный период прошлого года. Около 80% из них составляют переводы по СБП, на переводы «с карты на карту» приходится 18%, остальная часть - на операции внутри банка.

За счет удобства использования и отсутствия комиссии в рамках лимита СБП продолжает активное «поглощение» других типов операций, в частности, переводов по картам и по реквизитам. Кроме того, набирает популярность сервис Me2Me Pull («стягивание» со счета в другом банке) через СБП. По оценкам экспертов, в ближайшей перспективе он станет одним из массовых способов безналичного пополнения счетов и полностью вытеснит пополнения с карт других банков за счет бесплатности и удобства.

Продолжается тренд и на оплату с2b-платежей через СБП. За первый квартал 2023 г. клиенты банка провели свыше 8,2 млн платежей по QR-коду на POS-терминалах и кнопке «Оплата через СБП» в магазине на общую сумму 22 млрд рублей. Это на четверть больше по количеству и объему, чем в четвертом квартале 2022 года.

Россияне активно оплачивают покупки с помощью бесконтактных платежей СБП. Число клиентов банка, использующих этот способ оплаты, в марте превысило 1,2 млн человек, увеличившись на четверть к началу года. В целом, по оценке банка, к концу 2023 года доля таких операций на российском рынке удвоится и составит 13%.