Фото: личная страница Константина Павлова ВКонтакте.

Задержание депутата Павлова оживило старый телеграм-канал. «Чужак» еще в 2021 году публиковал запись о задержании депутата Брянской облдумы от КПРФ Константина Павлова. Автор напомнил, что ожидал арест депутата еще в 2020 году.

Кроме того, телеграм-канал напомнил о постах февраля 2020 года, где рассказывал о коррупции Павлова и предсказывал, что погубит депутата-коммуниста техническая и юридическая безграмотность. Павлов забывал то, что современные технические средства позволяют скрытно зафиксировать переговоры, и то, что на региональных депутатов неприкосновенность не распространяется.

Такжн автор канала, напомнил о том, что говорил о задержании коммуниста за мошенничество и коррупцию еще в сентябре 2020 года. Он удивляется, тому, что правоохранители долго тянули с арестом депутата.

- Что, кому-то было непонятно эти три года, что Костик сядет? – пишет автор телеграм-канала- Кто-то не видел, что он просто ослеп от жадности и безнаказанности? У меня остался один вопрос: куда смотрели ваши правоохранители? Почему Костю взяли только сейчас?

Напомним, 27 апреля стало известно о том, что депутата Брянской областной Думы подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Парламентарий стал одним из фигурантов уголовного дела по статье «Мошенничество в особо крупном размере».