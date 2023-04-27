В Брянске родным двух погибших в СВО героев передали ордена Мужества

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске родным военнослужащих, погибших во время спецоперации на Украине, предали ордена Мужества. Награды Николая Карпейкина и Владислава Еламкова удостоили посмертно. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Награды передал мэр города Брянска Александр Макаров. Он поблагодарил родителей за достойное воспитание сыновей.

Гвардии ефрейтор Владислав Еламков – выпускник школы №33. После он учился в РЭУ имени Г.В. Плеханова. В 2009 году был призван на службу в армию. Служил в десантных войсках. В апреле 2022 года по контракту стал участником СВО. Погиб 22 октября. Его похоронили на Центральном кладбище Советского района.

Гвардии старший лейтенант Николай Карпейкин учился в гимназии №2 Бежицкого района. В 2014 году поступил в академию связи в Санкт-Петербурге. После проходил службу помощником начальника связи одной из воинских частей Хабаровского края. Погиб 3 ноября 2022 года. Его похоронили на Чашином кургане.