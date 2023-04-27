В Брянске проводили в армию 60 призывников

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске 27 апреля на площади Партизан проводили в армию 60 призывников. 10 человек из новобранцев будут служить в почетном Президентском полку. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

- Все вы будете выполнять задачи на территории Российской Федерации, - сказал военный комиссар города Брянска Юрий Линтварев. - Вы будете учиться военному делу настоящим образом. И через год возмужавшие, окрепшие, вернётесь домой.

Напутствовал призывников также и заместитель главы Брянской городской администрации Николай Глубокий.

- Основная задача, которую ставят перед вами родители, руководство города, ваши товарищи, друзья — вернуться, достойно отдав свой долг в Вооруженных Силах, - сказал Николай Иванович.

По традиции призывники и все присутствовавшие возложили цветы к Вечному огню и почтили память погибших воинов минутой молчания.