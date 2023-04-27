СтальКор: стальная надёжность приходит на Брянщину

Фото: СтальКор.

Калужская и Брянские области не просто соседи. Испокон веку их связывали теснейшие промышленные и экономические связи. Известнейшая на Брянщине фамилия промышленников и меценатов Мальцовых, также почитается и на Калужской земле. Предок жены Александра Пушкина Натальи Гончаровой — сподвижник Петра Великого Афанасий Гончаров организовывал предприятия на территории современной Брянской области и у наших калужских соседей.

Сейчас многие российские промышленные предприятия переживают расцвет. С дальнейшим развитием им уже становится тесно в своих регионах, и они активно продвигаются не только в соседние, но и в дальние субъекты Российской Федерации.

Одной из таких компаний является калужское предприятие «СтальКор». Её продукция пользуется спросом на рынке Брянской области. Эта компания является универсальным поставщиком цветного, черного, нержавеющего металлопроката, специальных сталей и сплавов, запорной арматуры, метизов и профнастила.

Отличительной особенностью предприятия является гибкая сбытовая политика, наличие тесных партнерских связей с клиентами и ориентированность на долгосрочные взаимовыгодные отношения.

Руководство предприятия «СтальКор» уверено, что сегодня преимущество получает тот, кто лучше других устраивает потребителя по цене, номенклатуре и качеству продаваемой продукции. Выигрывает тот, кто обладает целым рядом активов — материального и нематериального характера — и может оказывать полный комплекс услуг своим покупателям.

«Мы ориентируемся на конечного потребителя и готовы предложить своим клиентам взаимовыгодные условия для сотрудничества», — дают стальную гарантию на предприятии.

Поэтому многие брянские потребители выбирают эту компанию. Немаловажную роль играет и логистика — из-за близости наших регионов транспортные расходы значительно ниже, чем у многих аналогичных предприятий.