Специалисты Брянской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» подтвердили компетентность в области проведения органолептического анализа как «отобранные испытатели»

Фото: ФГБУ «ВНИИЗЖ».

В оценке качества продовольственного сырья и продуктов питания органолептический анализ является одним из основополагающих наряду с физико-химическими, микробиологическими и другими лабораторными методами исследований. Согласно ГОСТ ISO 5492 «Органолептический анализ. Словарь» термин «органолептический анализ» это - исследование с целью оценки органолептических характеристик продукта с помощью органов чувств. В органолептической оценке участвуют все пять органов чувств человека: зрение, обоняние, осязание, слух и вкус. Главное преимущество органолептического анализа — это возможность получить представление о свойствах пищевых продуктов за максимально короткий срок с минимальными затратами. Санкт-Петербургским институтом управления и пищевых технологий (лицензия на осуществление образовательной деятельности 78Л02 № 0000584 рег. № 1655 от 11.01.2016 г.) в Брянской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» была проведена оценка сенсорной чувствительности участников органолептической группы с применением наборов контрольных образцов (тестов). После обработки полученных результатов Санкт-Петербургским институтом управления и пищевых технологий была дана оценка компетентности каждому участнику (испытателю) органолептической группы. Все испытатели успешно справились с предложенными им тестами. Каждому участнику было выдано соответствующее заключение в виде протокола тестирования сенсорной чувствительности для оценки их компетентности с заключением о том, что каждый испытатель соответствует требованиям «отобранный испытатель» и может принимать участие в работе дегустационных комиссий в качестве отобранного испытателя. Брянская испытательная лаборатория ФГБУ «ВНИИЗЖ» аккредитована на проведение широкого спектра органолептических испытаний различных категорий пищевых продуктов, сырья, воды, зерна и продуктов их переработки. Все сотрудники, принимающие участие в проведении органолептического анализа, прошли обучение и имеют квалификацию эксперт-испытатель.