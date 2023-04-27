Марка OMODA представила новый седан для России

Уже в мае можно будет приобрести OMODA S5 по цене от 2 019 900 рублей в Брянске в дилерском центре OMODA ПИОН.

Фото: OMODA ПИОН.

Новая модель OMODA S5 представляет собой полноценный седан спортивного внешнего вида с множеством дизайнерских элементов. Особенно приковывает взгляд решетка радиатора, стильный бампер и стремительный профиль автомобиля.

Классический четырехцилиндровый 1,5-литровый атмосферный двигатель, который ценят за относительную простоту конструкции и турбированный мотор, в полной мере раскрывающий спортивный характер седана.

Интерьер S5 лаконичный и комфортный: спортивные передние сиденья с боковой поддержкой, исполненные в качественной коже, многофункциональный руль, атмосферная подсветка и цифровая приборная панель во всех комплектациях.

Фото: OMODA ПИОН.

Автомобиль OMODA S5 имеет множество современных решений: в салоне расположены два экрана с высоким разрешением, размером по 10.25”, также есть система кругового обзора, беспроводная зарядка, качественная акустика с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay.

Фото: OMODA ПИОН.

Совсем скоро OMODA S5 появится в Брянске в официальном дилерском центре OMODA ПИОН. Уже сейчас вы можете записаться на тест-драйв и опробовать новый седан на дорогах города.

Звоните +74832770151, чтобы узнать больше о модели или получить специальное предложение для покупки.

OMODA ПИОН, официальный дилер в Брянске

С. Супонево, ул. Шоссейная, 12Г

info@omoda-pion.ru

+74832770151

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