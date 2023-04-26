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НовостиОбщество26 апреля 2023 17:15

В Брянске создали комиссию по приемке «гарантийных» дорог

Она начнет работать в ближайшее время
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске создали комиссию по приемке работы подрядчиков на "гарантийных" дорогах. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

В ее состав вошли представители городских комитета и управления ЖКХ, дорожного управления, представители районных администраций. В ближайшее время комиссия начнет работу.

В Брянске на гарантии находится 171 объект. Это - больше 2,5 миллиона километров дорог. Основные выявленные дефекты – ямы, износ верхнего слоя, трещины. Транспортная нагрузка на магистрали города - запредельная. Еще один из немаловажных факторов образования дефектов - перепад температур.

Объем строительства дорог в последние пять-семь лет вырос больше чем в два раза.