В Брянске создали комиссию по приемке «гарантийных» дорог

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске создали комиссию по приемке работы подрядчиков на "гарантийных" дорогах. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

В ее состав вошли представители городских комитета и управления ЖКХ, дорожного управления, представители районных администраций. В ближайшее время комиссия начнет работу.

В Брянске на гарантии находится 171 объект. Это - больше 2,5 миллиона километров дорог. Основные выявленные дефекты – ямы, износ верхнего слоя, трещины. Транспортная нагрузка на магистрали города - запредельная. Еще один из немаловажных факторов образования дефектов - перепад температур.

Объем строительства дорог в последние пять-семь лет вырос больше чем в два раза.