В Брянске на улице Урицкого в районе дамбы провалился участок дороги

Фото: ОГИБДД пои городу Брянску.

В Советском районе Брянска 26 апреля на улице Урицкого в районе дамбы, рядом с домом № 90а, провалился участок дороги. Об этом сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.

На месте провала работают оперативные службы. Они проводят восстановительные работы.

Движение на данном участке дороги полностью перекрыли.

. Водителей просят планировать свой маршрут заранее и искать альтернативные пути проезда.

На помним., 26 апреля на улице Урицкого утром прорвало водопроводную трубу на дороге. Это и стало причиной провала участка дороги.