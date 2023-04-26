В Брянске на улице Урицкого в районе дамбы провалился участок дороги

Фото: ОГИБДД пои городу Брянску.
В Советском районе Брянска 26 апреля на улице Урицкого в районе дамбы, рядом с домом № 90а, провалился участок дороги. Об этом сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.
На месте провала работают оперативные службы. Они проводят восстановительные работы.
Движение на данном участке дороги полностью перекрыли.
. Водителей просят планировать свой маршрут заранее и искать альтернативные пути проезда.
На помним., 26 апреля на улице Урицкого утром прорвало водопроводную трубу на дороге. Это и стало причиной провала участка дороги.