Продажи автокредитов бьют рекорды

Продажи автокредитов в России в 2023 г. превысят рекордный уровень 2021 г. По прогнозам, выдачи достигнут 1,13 трлн рублей, что на 4% выше 2021 г. и на 62% – 2022 г. Факторами роста будут наращивание и расширение линейки транспортных средств отечественного автопрома, увеличение поставок новых машин с азиатского рынка, а также развитие параллельного импорта. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил Анатолий Печатников, заместитель президента-председателя правления ВТБ.

Основной спрос автолюбителей в этом году будет формироваться в сегменте машин с пробегом. По итогам первого квартала они заняли около 90% в структуре сделок на рынке. Доля поддержанных транспортных средств увеличилась по сравнению с первым кварталом прошлого года на 2% и на 12% – с 2021-м.

Интерес к новым автомобилям поддерживают отечественные марки – в структуре рыночных продаж доля российских брендов в 2023 г. выросла на 40 п.п. по сравнению с 2021 г. и на 31 п.п. – с прошлым годом, превысив 70%. Китайские автопроизводители являются лидерами среди иностранных импортеров. За первый квартал года их доля достигла почти четверти, увеличившись на 17 п.п. по сравнению с предыдущим годом.

«Российский рынок автокредитования стабильно растет: мы ожидаем, что к концу года его объем достигнет пиковых за всю историю значений. На фоне двукратного снижения доли продаж новых автомобилей до 11% основной прирост будет формироваться в сегменте машин с пробегом. В России этот рынок всегда был самым объемным, но если раньше сделки на нем зачастую проходили с наличными, то теперь серьезно растет доля автокредитования. Выдачи на новые машины «подстегнет» возобновление программы льготного кредитования, наращивание объемов выпуска моделей российских брендов, увеличение поставок китайского автопрома разного ценового сегмента и развитие параллельного импорта», – прокомментировал Анатолий Печатников.

Всего по итогам первого квартала 2023 года банк оформил около 18,2 тысяч автокредитов более чем на 22 млрд рублей, что по объему почти в 1,5 раза превысило результаты аналогичного периода прошлого года. Лидером по продажам стал март – выдачи составили 8,7 млрд рублей, превысив на 35% показатель февраля.