Рынок ипотеки готовится превысить уровень 2021 года

По прогнозам ВТБ, по итогам января-июня текущего года российские заемщики оформят жилищные кредиты более чем на 2,76 трлн рублей. Это на 46% превысит результат за аналогичный период прошлого года и на 2% – рекордного 2021 года. Таким образом, в первом полугодии рынок ипотеки полностью восстановится. При этом интерес населения сместится ко вторичному жилью, доля которого в продажах может вернуться к 60%. Об этом в ходе пресс-конференции заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

За первый квартал портфель ипотеки в России увеличился более чем на 4% и составил 15,78 трлн рублей. По итогам полугодия банк прогнозирует его рост на 9,5% – до 16,6 трлн. Основные факторы, которые повлияют на восстановление рынка ипотеки – развитие льготных программ и комплекса мер для поддержки уязвимых категорий населения, направленных в том числе на повышение доступности жилья.

По прогнозам ВТБ, в дальнейшем спрос заемщиков к новостройкам «охладится», а интерес к сегменту вторичного жилья, где сейчас действуют наиболее привлекательные цены, напротив, увеличится. Кроме того, заемщики продолжат проявлять повышенный интерес к индивидуальному жилищному строительству, который будет подогреваться действием льготных ставок в этом сегменте.

«Введенные ограничения на минимальную ставку при субсидировании кредитов уже положительно отразились на стоимости объектов. В марте мы зафиксировали снижение среднего чека по сделкам на «первичке» в целом на 6,7%. На вторичном рынке с начала года он увеличился на 1,5%. Полагаем, что в ближайшей перспективе постепенная стагнация цен на первичном рынке продолжится», – отметил он Анатолий Печатников.