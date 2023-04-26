Фото: ГТРК "Брянск".

В брянской Унече капитально ремонтируют краеведческий музей. Работы проводят в рамках регионального проекта "Культурная среда". Старинное здание переоборудовали под краеведческий музей тридцать пять лет назад. Об этом сообщает ГТРК «Брянск».

До этого дня реконструкцию здесь не проводили. Строители приведут в порядок крышу, внутренние помещения, заменят системы отопления и электроснабжения. В музее сейчас хранится 11 тысяч предметов. После ремонта закупят новое оборудование - витрины, стеллажи и металлические шкафы. Они позволят хранить экспонаты в специальных условиях.

По проекту реконструкцию должны закончить осенью. Однако подрядчики обещали сдать объект в конце лета, чтобы обновленное учреждение культуры открыло двери 5 августа - в день рождения Унечи.