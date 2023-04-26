По итогам 2023 г. объем розничного кредитования в России вырастет на 17% и по портфелю достигнет 33,5 трлн рублей (с учетом секьюритизации). Преимущественную долю в нем будет занимать ипотека. Об этом в ходе пресс-конференции заявил заместитель президента – председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

«В этом году мы фиксируем устойчивое восстановление потребительской активности на розничном рынке. По итогам первого квартала общерыночные продажи розничных кредитов на 19% превысили уровень прошлого года и на 8% – рекордный 2021 год. Мы пересмотрели наш прогноз и считаем, что стабильная экономическая ситуация обеспечит более активный рост розничного кредитования в России, – заявил Анатолий Печатников.

По итогам первого квартала объемы выдачи розничных кредитов банка превысили показатели за аналогичный период прошлого года. Клиенты оформили свыше 400 тысяч кредитов более чем на 468 млрд рублей. Портфель кредитов физлиц вырос до 5,09 трлн рублей, из которых 3,1 трлн – ипотека. Самый активный рост показало автокредитование – объем выдач увеличился в полтора раза и составил 22 млрд рублей.

Спрос на кредиты наличными с начала года по объему вырос на 42% по сравнению с первым кварталом 2022 г. – банк выдал более 340 тысяч потребительских кредитов на 218 млрд рублей. В сегменте ипотеки клиенты оформили более 44 тысячи кредитов на 228 млрд рублей.

По оценке Анатолия Печатникова, в апреле продажи розничных кредитов ВТБ превысят 200 млрд рублей, что кратно выше прошлогоднего апреля, когда кредитная активность физлиц была фактически «заморожена». «За год рынок кредитования в России значительно укрепился, и если 2022 год был временем адаптации к новым условиям, то уже в этом году мы надеемся на его восстановление. В апреле темпы продаж показывают положительную динамику, – добавил Анатолий Печатников.