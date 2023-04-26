В Навлинском районе пьяный водитель иномарки угодил в кювет и опрокинулся. ДТП произошло 25 апреля около восьми часов вечера на девятом километре дороги Украина-Гаврилково. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 45-летний водитель автомобиля «Тойота» ехал со стороны поселка Синезерский в направлении деревни Гаврилково. Он не справился с управлением, из-за чего машина съехала в кювет и опрокинулась.

- В ДТП пострадали водитель и 37-летний пассажир, - говорят в Госавтоинспекции. – Их госпитализировали с различными травмами. У водителя установили состояние опьянения в размере 0,617 миллиграмма на литр.