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НовостиПроисшествия26 апреля 2023 7:44

В брянском Почепе 11-летний школьник угодил под колеса легковушки

Ребенка госпитализировали с различными травмами
Надежда ПЕТРУНИНА

В брянском Почепе 11-летний школьник угодил под колеса легковушки. ДТП произошло 25 апреля около пяти часов вечера на улице Мира. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 64-летний водитель автомобиля «Ауди-80» ехал со стороны улицы Красноармейской в направлении села Жирятино. Он сбил 11-летнего школьника, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

- В ДТП ребенок получил различные травмы, - говорят в Госавтоинспекции. - Мальчика госпитализировали.