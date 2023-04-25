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НовостиОбщество25 апреля 2023 14:49

В Брянской области на майские праздники изменят расписание пригородных поездов

Пассажиров просят заранее ознакомиться с изменениями
Надежда ПЕТРУНИНА

В Брянской области на майские праздники изменят расписание пригородных поездов. Об этом сообщают в службе корпоративных коммуникаций Брянского региона РЖД.

Изменения коснуться поездов направления Дятьково – Фаянсовая. Они проследуют по маршруту 30 апреля, 1,7, 8 и 9 мая. Поезд № 6903 Рославль – Брянск будет курсировать 30 апреля и 7 мая; - № 6904 Брянск – Рославль выйдет в рейс 30 апреля, 1, 7 и 8 мая.

Пассажиров просят заранее ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов на официальном сайте ОАО «РЖД» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».