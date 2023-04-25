Свет «Дружбы»

Фото: компания «Транснефть – Дружба».

Компания «Транснефть – Дружба» завершила модернизацию трансформаторной подстанции (ТП) на нефтеперекачивающей станции «Лубна» в Липецкой области. Только современное и надежное оборудование – это золотое правило всех организаций системы «Транснефть», которой в этом году исполняется 30 лет, залог бесперебойной транспортировки нефти. И не только. Благодаря постоянному обновлению и усовершенствованию производственной нефтепроводной инфраструктуры выигрывают и населенные пункты, где размещаются объекты «Дружбы».

Современный подход

Село Сухая Лубна уже больше полувека соседствует с нефтеперекачивающей станцией (НПС) «Лубна», жители такое соседство называют не иначе, как добрым. НПС построили в 1967 году, тогда же нефтепроводчики запустили и электроподстанцию. С тех пор село и две маленькие деревеньки, где в общей сложности проживают около 1,5 тыс. человек, не знают проблем с электричеством – свет в домах есть всегда. За этим неустанно следят сотрудники «Лубны», в круглосуточном режиме они контролируют работу трансформаторов, через которые электроэнергия транзитом поступает в дома людей и еще в три фермерских хозяйства. Без качественного электроснабжения остановилась бы и сама станция, ведь чтобы привести в движение гигантские насосы, способные за час перекачивать около 80 железнодорожных цистерн нефти, необходима надежная и мощная ТП.

Очередное техническое перевооружение подстанции на «Лубне» началось в марте 2022 г. Здесь установили два силовых трансформатора суммарной мощностью 80 МВА.

«Новое оборудование отечественного производства за счет применения современных технологий обладает повышенными характеристиками эксплуатационной надежности. Электроустановки оснащены автоматической системой внутренней диагностики, она позволяет моментально выявлять малейшие дефекты оборудования. Чтобы избежать короткого замыкания, перенапряжения, трансформаторы оснастили современной релейной защитой и автоматикой», - рассказывает начальник НПС «Лубна» Иван Горлов.

Обновление электроподстанции длилось в течение года, при этом процесс ремонта был налажен так, что жизнь станции и села не останавливались ни на минуту – нефть и электричество непрерывно поступали к своим потребителям.

Инновации для жизни

Нефтеперекачивающая станция обеспечивает жителей Сухой Лубны не только светом, но и теплом - котельная НПС отапливает соседние многоквартирные дома. Обязательства по теплоснабжению сельчан нефтепроводчики взяли на себя еще в советское время и неукоснительно соблюдают их до сих пор. Социальная ответственность – это еще одно золотое правило «Транснефти». В то время, как многие владельцы ведомственных котельных отказываются от обслуживания жилого фонда, мотивируя это непосильным финансовым бременем, «Транснефть - Дружба» модернизирует свои объекты. В 2021 г. на станции смонтировали новую современную полностью автоматизированную блочно-модульную котельную мощностью 5МВт собственного производства. К выпуску энергоэффективных теплоисточников предприятие приступило годом ранее. Стоит отметить, что проект был разработан в «НИИ Транснефть» и удостоен Премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники. Теперь инновационная котельная обеспечивает теплом квартиры жителей села, а для большей надежности на следующий год компания запланировала реконструкцию теплосетей.

Свет памяти

Глава Сухой Лубны Александра Овчинникова уже 13 лет возглавляет местную администрацию. Говорит, что нефтепроводчики - люди неравнодушные, всегда откликаются на нужды села: «Это наши помощники. Коллектив станции активно принимает участие в субботниках, в акциях по благоустройству. В прошлом году вместе высадили Сад Победы».

Администрация выделила земельный участок, а волонтеры НПС приобрели саженцы. Яблони, груши, персики, вишня и черешня – 80 деревьев украсили село в знак памяти о великом подвиге советских воинов, однажды уже защитивших Родину от фашизма. В этом году в преддверии Дня Победы нефтепроводчики посадят ещё 40 фруктовых деревьев, чтобы со временем сад стал любимым местом отдыха жителей Сухой Лубны.