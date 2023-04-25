Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.

В Брянске полицейские поймали наркосбытчика из страны ближнего зарубежья. У 22-летнего парня изъяли 380 граммов синтетического наркотика. Об этом сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Полицейские осмотрели квартиру, где он проживал. Там нашли 31 полимерный сверток, а также два стакана, предположительно в них были наркотики. Экспертиза показала, что там находилось 380 граммов солей. По версии следствия, злоумышленник хотел быть наркотики в Брянской области.

- На парня завели уголовное дело по статье «Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере», - говорят в полиции. – Сейчас фигурант находится под стражей.