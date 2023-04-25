В Брянске мотоциклист неудачно притормозил и сломал ключицу

В Советском районе Брянска мотоциклист неудачно притормозил и сломал ключицу. ДТП произошло 24 апреля около полуночи на проспекте Ленина. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 39-летний водитель мотоцикла «Кавасаки» ехал со стороны улицы Арсенальной в направлении улицы Горького в крайней левой полосе. При торможении не справился с управлением. Мотоцикл опрокинулся.

- В ДТП мотоциклист получил перелом левой ключицы, - говорят в Госавтоинспекции. – Мужчину госпитализировали.