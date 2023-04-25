В Клинцовском районе водитель внедорожника угодил в кювет и опрокинулся. ДТП произошло 24 апреля около трех часов дня на 53 километре дороги Клинцы-Гордеевка-Красная Гора. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 34-летний водитель за рулем автомобиля «УАЗ Патриот» ехал со стороны Гордеевки в направлении Красной горы. Он не справился с управлением, из-за чего машина угодила в кювет и опрокинулась.

- В ДТП перелом позвоночника получил 26-летний пассажир, - говорят в Госавтоинспекции. – Его госпитализировали. 20-летний пассажир получил различные ушибы. Пострадавшему назначили лечение и отпустили домой.