Фото: скриншот видео с сайта Музея Победы.

Жителей Брянщины приглашают на видеолекции по «Диктанту Победы». Серию лекций представит «Музей Победы». Историки расскажут о ключевых событиях великой Отечественной войны.

Лекции пройдут с марта по апрель 2023 года в Музее Победы на Поклонной горе в Москве. Слушатели лекций смогут также дополнительно подготовиться к участию в Диктанте Победы. Акция «Диктант Победы» состоится 27 апреля 2023 года на площадках в России и за рубежом, а центральной площадкой традиционно станет «Музей Победы».

Кроме того, на площадках музея пройдут цифровые экскурсии и выставочные проекты, посвященные решающим битвам и знаковым событиям Великой Отечественной войны: прорыв блокады Ленинграда, завершение Сталинградской битвы, освобождение Ржева, победа на Курской дуге, завершение битвы за Кавказ.

Лекции можно посмотреть бесплатно на сайте «Музея Победы».

Возрастное ограничение -12+