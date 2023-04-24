Брянский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ»: О проекте новых ветеринарных правил по лептоспирозу

Фото: ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации подготовило новый проект приказа «Об утверждении Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, лечебных, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов лептоспироза». Планируется, что новые ветеринарные правила вступят в силу с 1 марта 2024 года и будут действовать до 1 марта 2030 года.

Новые ветеринарные правила содержат обязанности владельцев восприимчивых животных при проведении профилактических мероприятий, например, не допускать смешивание восприимчивых животных из разных стад при выпасе и водопое. Также необходимо проводить дератизацию животноводческих помещений и мест хранения кормов.

Помимо этого, с целью доказательства отсутствия циркуляции возбудителя лептоспироза установлена периодичность плановых серологических исследований для разных видов восприимчивых животных: «коров, нетелей, овце- и козематок, свиноматок, кобыл (далее – маточное поголовье), а также содержащихся в питомниках – один раз в год;».

При подтверждении диагноза на лептоспироз вводится карантин, определяется эпизоотический очаг и неблагополучный пункт. Однако, точный срок карантина новыми ветеринарными правилами не определен. Снятие всех ограничений будет зависеть от типа хозяйства, проведения лабораторных исследований и прочих лечебных и иных мероприятий, направленных на ликвидацию очагов лептоспироза, а также на предотвращение его распространения.

Проект документа был размещен 11 апреля 2023 года на официальном интернет-портале правовой информации и доступен для публичного обсуждения до 02 мая 2023 года.

Для сведения:

Лептоспироз — острая инфекция, вызывающая поражение почек, печени, нервной и сосудистой систем. Является одним из серьезных заболеваний животных, передающихся человеку. Источники возбудителей лептоспирозной инфекции подразделяются на две группы. К первой относятся грызуны и насекомоядные, являющиеся основными хозяевами (резервуаром) возбудителей в природе; ко второй — домашние животные (свиньи, крупный рогатый скот, овцы, козы, лошади, собаки), а также пушные звери клеточного содержания (лисицы, песцы, нутрии), формирующие антропургические (сельскохозяйственные) очаги. Возбудители лептоспироза — микроорганизмы рода Leptospira. Заболевание характеризуется отеком мозга, кровотечениями, миокардитом, пневмонией и поражением глаз.

Специалисты Брянской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» проводят серологические исследования по диагностике лептоспироза методами РМА, ИФА и ПЦР, также применяют микроскопический метод. В качестве материала используется цельная кровь, сыворотка крови и моча.