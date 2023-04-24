В России растет популярность дебетовых карт

По данным ВТБ, дебетовые карты остаются основным платежным средством для россиян старше 18 лет. При этом для четверти из них программа лояльности банка становится ключевым фактором, чтобы открыть дополнительную дебетовую карту.

Владельцы карт ВТБ в среднем в 10 раз чаще используют их для оплаты товаров и услуг, чем для снятия наличных. При этом доля интернет-покупок по ним стабильно растет, увеличившись за год на 30%. Объем оплат жилищно-коммунальных услуг дебетовыми картами за год вырос почти на 15%. Кроме того, растет и число оплат налогов и других регулярных транзакций.

На сегодняшний день держателям дебетовых карт доступны не только привычные услуги ежедневного банкинга, но и программы лояльности банков, платежной системы НСПК и партнеров.

«По нашим данным, в 2022 году популярность дебетовых карт остается стабильно высокой среди клиентов - более 75%. По анализу транзакций видно, что для ежедневных расходов пользователи предпочитают именно этот продукт, совершая по нему подавляющее большинство операций», - комментирует Ксения Андреева, начальник управления «Платформенные карточные решения» ВТБ.