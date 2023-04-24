Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

В Новозыбковском районе на семи кладбищах потребовали установить контейнеры для мусора. Местный житель обратился в прокуратуру. Надзорное ведомство провело проверку, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Установили, что на территории семи кладбищ Новозыбковкого городского округа нет оборудованных площадок для сбора твердых коммунальных отходов.

- Отсутствие площадок для мусоросборников не позволяет надлежащим образом содержать кладбище, не дает возможности надлежащей организации сбора мусора, что неизбежно приведет к накоплению мусора и нарушению прав граждан на благоприятную окружающую среду, - говорят в прокуратуре.

В адрес главы администрации внесли представление. Но оно не было удовлетворено. Поэтому прокуратура обратилась с иском в суд и потребовала обязать Новозыбковскую городскую администрацию принять меры по оборудованию в соответствии с требованиями законодательства контейнерной площадки для сбора твердых коммунальных отходов на семи кладбищах округа.