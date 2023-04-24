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НовостиОбщество24 апреля 2023 7:15

Брянские росгвардейцы высадили 30 саженцев деревьев в память о погибших воинах правопорядка

Молодые деревца посадили рядом с подразделением полиции специального назначения
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Брянской области.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Брянской области.

Брянские росгвардейцы высадили 30 саженцев деревьев в память о погибших воинах правопорядка при исполнении служебного долга. Молодые деревца посадили на территории подразделения полиции специального назначения. Они символизируют мужество и героизм погибших росгвардейцев. Об этом сообщают в пресс-службе Управления Росгвардии по Брянской области.

Посадку деревьев благословил настоятель будущего храма Росгвардии в Брянске отец Виктор. Также росгвардейцы возложили цветы к памятнику бойцам, погибшим при исполнении служебных обязанностей.

- Инициатором мероприятия выступил начальник Управления Росгвардии по Брянской области генерал-майор полиции Иване Ванчугов, - рассказал командир ОМОН «Арсенал» полковник полиции Игорь Котов. - Главная цель - патриотическое воспитание молодого пополнения отряда, привитие ему чувства гордости за нашу Родину.

Напомним, в Брянске планируют построить храм региональной Росгвардии. Для будущего храма уже передали реликвии.