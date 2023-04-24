Специалисты Брянской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» выявили превышение содержания дрожжей в пробах молочной продукции

Фото: ФГБУ «ВНИИЗЖ» .

С начала апреля в отдел пищевой микробиологии и ветеринарно-санитарной экспертизы Брянской испытательной лабораторииФГБУ «ВНИИЗЖ» для проведения исследований поступило 245 проб молочной продукции, из них 36 проб на показатель качества и безопасности «дрожжи». По результатам проведенных исследований в 3-х пробах молочной продукции было выявлено несоответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции». В 2-х пробах (творог и сметана) обнаружено количество дрожжей, превышающих нормируемое значение, в 1-ой пробе (кефир) количество дрожжей недостаточно для качественного продукта.

Дрожжи — это отдельный класс бактерий, который имеет широкое распространение в природе. Есть технически полезные дрожжи (используются для изготовления кефира), а есть те, которые вызывают порчу продукции (продукт становится островатым на вкус, меняется запах), а также способны привести к нарушению работы функций желудочно-кишечного тракта (вздутие живота, расстройство желудка).

Прежде, чем покупать любой вид молочной продукции, тщательно изучите упаковку. Помимо наименования молочной продукции, места нахождения изготовителя продукции, состава продукта с указанием входящих в него компонентов и срока годности продукции обязательно проверяйте наличие молочных дрожжей вместе с молочнокислыми микроорганизмами. Согласно ТР ТС 033/2013 в кефире должно быть не менее 1000 клеток дрожжей в 1 грамме. На упаковках обычно пишут «не менее 1·104 КОЕ/г». И это совсем другие дрожжи! Они полезные, вырабатывают витамины группы «В», способствуют высвобождению некоторых аминокислот, часть из которых незаменимы для организма человека.

В Брянской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» проводятся лабораторные исследования в пищевых продуктах на показатель «дрожжи» микробиологическим методом. Испытания проводят опытные специалисты в соответствии с нормативными документами на методы испытания, используя качественные питательные среды и современное оборудование.