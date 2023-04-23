Брянск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия23 апреля 2023 15:06

Жителя Брянска арестовали за вымогательство и смертельное избиение тети

Фигуранту продлили срок до 15 лет лишения свободы
Надежда ПЕТРУНИНА

Жителя Брянска арестовали за вымогательство и смертельное избиение тети. Фигуранту продлили срок до 15 лет лишения свободы. Об этом сообщают в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области.

По версии следствия, в середине января этого года фигурант уголовного дела угрожал насилием потерпевшему, чтобы заставить его взять кредит, самому воспользоваться этими деньгами.

Также злоумышленник в конце января этого года в пьяной ссоре избил тетю. Он избивал женщину несколько дней. Потерпевшая умерла.

- Санкция п.«в» ч.2 ст.163 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет, санкция ч.4 ст.111 УК РФ – в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет, - говорят в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области.