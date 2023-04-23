В брянском Карачеве пятилетний мальчик угодил под колеса иномарки. ДТП произошло 22 апреля около полудня на улице Пригородной. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 67-летний водитель автомобиля «Тойота Рав4» ехал по улице Пригородной. Он сбил внезапно выбежавшего на проезжую часть из-за припаркованного автомобиля пятилетнего мальчика.

- В ДТП ребенок получил ушиб печени и перелом обеих костей левого предплечья, - говорят в Госавтоинспекции. – Ребенка госпитализировали.