Брянцев пригласили на концерт «Помнит сердце, не забудет никогда!»

В концерте примут участие: Брянский Губернаторский симфонический оркестр, под управлением художественного руководителя и главного дирижёра Заслуженного артиста России Эдуарда Амбарцумяна; Брянский городской академический хор, художественный руководитель – Заслуженный артист России Марио Бустилло, хормейстер – Екатерина Помогаева; солист – Максим Дегтерев – великолепный баритон, автор множества концертных проектов, посвящённых творчеству советских и российских эстрадных артистов.

В исполнении блистательного солиста, симфонического оркестра и хора прозвучат самые известные и горячо любимые песни военных лет, которые крепкой нитью связывают наше время и тяжелые годы Великой Отечественной войны.

Простые и проникновенные строки о желанной Победе, фронтовой дружбе, погибших товарищах, тоске по дому знакомы нам с детства, но каждый раз отзываются по-новому в сердцах слушателей. Онлайн билеты можно приобрести на сайте: https://quicktickets.ru/bryansk-oblastnaya-filarmoniya/s574 Концерт можно посетить по «Пушкинской карте». Молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет включительно для оплаты билетов на концерт могут воспользоваться «Пушкинской картой». Справки по телефонам: +7 (4832) 74-57-04 +7 (920) 603-66-63 а также на официальном сайте www.filarmonia32.ru Будем ждать вас!!! 6+ реклама.