Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Брянской области.

Брянские Росгвардейцы рассказали школьникам о безопасности дорожного движения. В рамках акции «Соблюдение ПДД – залог безопасности на дорогах» совместно с автоинспекторами для учащихся "Школы коррекции и развития VIII вида №50" города Брянска провели открытое занятие. Об этом сообщают в пресс-службе Управления Росгвардии по Брянской области.

Вместе с ребятами изучили основные правила безопасного поведения на дороге и в транспорте, виды пешеходных переходов, виды светофоров, правила безопасного управления велосипедом, самокатом.

Также детям рассказали об использовании светоотражающих элементов, позволяющих быть заметным не только пешеходам, но и велосипедистам.

Школьники активно участвовали в викторине. Они с интересом отвечали на вопросы о том, как и где безопаснее всего пешеходам переходить проезжую часть, как правильно вести себя в транспорте, какие правила необходимо соблюдать при передвижении в автомобилях и что важно знать юному велосипедисту.

В завершении встречи школьники поблагодарили гостей и дали обещание быть вежливыми и грамотными участниками дорожного движения.