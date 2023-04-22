В Климовском районе пьяный водитель иномарки угодил в кювет и врезался в дерево. ДТП произошло 21 апреля около двух часов дня на первом километре дороги Климово-Воробьевка-Новосергеевка. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 58-летний водитель автомобиля «Мерседес-Бенц 312Д» ехал со стороны села Новосергеевка в направлении села Воробьевка. Он не справился с управлением, угодил в кювет и врезался в дерево.

- В ДТП мужчина получил травмы головы, - говорят в Госавтоинспекции. – Его госпитализировали. У водителя установили алкогольное опьянение (0, 547 мг/л).