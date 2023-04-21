Брянцев приглашают на концертную программу "На клавишах Победы"

2 мая в 19:00 Брянская областная филармония на сцене к/з "Дружба" представит программу «На клавишах Победы» - театрализованный концерт в рамках фестиваля "Нам нужен Мир!" и патриотической акции "7 шагов к Победе"

Этот концерт — музыкальное приношение, дань памяти всем тем, кто пал смертью храбрых на полях сражений, кто приближал Победу, работая в тылу, тем, кто остался жив на той страшной войне.

Первый день после Великой Победы, какой он? Счастливый, со слезами на глазах, трогательный, печальный, волнующий…. Мирный! Первый день после Победы – мирный и спокойный, не слышны больше залпы орудий, очереди пулемета, криков потерявших и потерянных, слёз матерей и детей…

В праздничном концерте принимают участие профессиональные артисты и музыканты: ансамбль народной музыки «Ватага», ансамбль народных инструментов «Надея», Надежда Ноздрачёва, Илья Селедцов, Ольга Алексашкина, Павел Тонких, шоу-балет «Эрклёз», образцовый фольклорный ансамбль "Зарянка". В концерте прозвучат военно-патриотические песни разных лет: "Тёмная ночь", "Валенки", "Катюша", "На побывку едет", "Любо, братцы, любо" и другие.

Онлайн-билеты по ссылке: https://quicktickets.ru/bryansk-oblastnaya-filarmoniya/s575

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