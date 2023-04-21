В Брянской области изменят расписание трех пригородных поездов. Плановые ремонтно-путевые работы с 26 по 28 апреля пройдут на перегоне Брянск-Льговский.

Технологическое «окно» продлится с 10:10 до 17:10. Об этом сообщают в службе корпоративных коммуникаций Брянского региона МЖД.

Три пригородных поезда отменили на участке Брянск-Орловский – Синезерки. Это № 6684 Комаричи – Брянск-Орловский (отправлением в 11:09) проследует до станции Синезерки; № 6557 Брянск-Орловский – Суземка (в 12:41) отправится со станции Синезерки в 13:24; № 6685 Брянск-Орловский – Комаричи отправится со станции Синезерки в 14:50.

Пассажиры могут заранее ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать они могут на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».