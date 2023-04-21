Брянские полицейские помогли доставить в больницу беременную женщину

Фото: пресс-служба УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Фокинском районе Брянска житель отдаленного от областного центра района, торопившийся доставить беременную супругу в больницу, встретил по пути дежурный экипаж отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по городу Брянску в составе инспекторов старших лейтенантов полиции Дмитрия Козлова и Алексея Журавлева. Он попросил их помочь, как можно скорее довезти жену до медучреждения. У женщины уже начались схватки. Об этом сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Получив разрешение в дежурной части, полицейские сопроводили машину с беременной женщиной до роддома в Советском районе Брянска. Женщина оперативно получила необходимую медицинскую помощь. Супруг поблагодарил полицейских.

- Хочу выразить искреннюю благодарность сотрудникам, – говорит муж Сергей, – Они мне сразу же помогли. Большое спасибо и искреннее уважение.