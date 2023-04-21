В Брянске автоинспекторы с помощью горожан поймали двух подростков на мотоцикле

В Советском районе Брянска автоинспекторы с помощью горожан поймали двух подростков на мотоцикле. Их заметили неравнодушные горожане 20 апреля в восьмом часу вечера и задержали до приезда сотрудников ДПС. Об этом сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.

Оказалось, что юные гонщики 14 и 15 лет проживают в Бернском районе. в город ребята приехали покататься. Мотоцикл им подарили родители. Мама и папа разрешают им кататься на мотоцикле. Поэтому ключи находятся в свободном доступе.

Родителей вызвали на место задержания. Они не отрицали факт разрешения с их стороны на управление мототехникой сыновьям, добавив при этом, что приобрели детям мото для «покатушек» по полям.

На родителей составили протоколы. Им придется запалить штраф 30 тысяч рублей.

- Очевидно, что благодаря неравнодушию брянцев, сообщивших в полицию о данном факте, удалось избежать очередной мототрагедии на городских дорогах, - говорят в ОГИБДД по городу Брянску.