На базе Брянской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» состоялось обучение сотрудников агропромышленного комплекса Республики Беларусь и госветучреждения Брянской области

Фото: ФГБУ «ВНИИЗЖ».

С 17 по 19 апреля 2023 года на базе Учебного центра подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «ВНИИЗЖ» (лицензия от 20.07.2022г., № Л035-00115-77/00097027) главный химик отдела качества зерна, продуктов его переработки и семян Брянской испытательной лаборатории провел обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации. Сотрудник ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» и специалист Управления ветеринарии Брянской области прошли обучение по теме: «Лабораторные исследования кормов» в очной форме. С целью совершенствования у специалистов навыков практической работы преподавателем был выбран практико-ориентированный подход, позволяющий рассмотреть максимальное количество реальных практических задач в рамках образовательной программы. В процессе обучения слушатели получили необходимые навыки в пробоподготовки комбикормов для проведения дальнейших исследований, а также отработали:

По окончании обучения коллеги прошли итоговую аттестацию и получили удостоверения о повышении квалификации установленного образца. Сообщаем, что в разделе официального сайта ФГБУ «ВНИИЗЖ» доступна вся информация по курсам повышения квалификации, индивидуальным стажировкам, программам обучающих вебинаров и семинаров. Получить подробную информацию и оставить заявку на обучение можно по электронному адресам: — г. Москва,dopobr-cnmvl@mail.ru. Тел. +7 (495) 700-01-34. Контактное лицо — Юхин Сергей Сергеевич.

— г. Брянск, uc@bmvl.ru. Тел. 8 (4832) 32-77-17 доб. 157. Контактное лицо – Карловский Олег Сергеевич.