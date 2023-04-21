Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской обалсти.

В Брянском районе водитель легковушки не справился с управлением и врезался в фонарный столб. ДТП произошло 20 апреля около двух часов дня на 15 километре дороги Брянск-Новозыбков-граница с республикой Белоруссия. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 27-летний водитель на автомобиле ВАЗ 21093 ехал со стороны Брянска в направлении Почепа. Он не справился с управлением и врезался в фонарный столб.

- В ДТП автомобилист получил ушиб грудной клетки, перелом позвоночника, перелом носа, сотрясение головного мозга, - говорят Госавтоинспекции. – Его госпитализировали.

Водитель за рулем чуть больше двух лет. Он не был пристегнут ремнем безопасности и был трезвым.