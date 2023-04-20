Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской бласти.

В брянском Погаре женщина украла сумку у пациентки больницы. Жительница Погарского района стала фигуранткой уголовного дела по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

По версии следствия, утром 10 марта женщина находилась в районной больнице в Погаре. При сдаче анализов она прихватила стоявшую в кабинете на полу женскую сумку. В ней лежали кошелек и деньги. Потерпевшей злоумышленница причинила ущерб на сумму больше 61 тысячу рублей.

- Уголовное дело передали в Погарский суд, - говорят в прокуратуре. – Женщине грозит до пяти лет лишения свободы.