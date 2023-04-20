Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Брянской области.

Брянские росгвардейцы побывали в гостях у школьников в Унече. В регионе проходит акция «Дни Росгвардии». В ее рамках росгардейцы приехали к учащимся школы №5. Об этом сообщают в пресс-службе Управления Росгвардии по Брянской области.

Офицеры вневедомственной охраны познакомили ребят с историей создания и развития подразделения, о повседневной работе сотрудников, о задачах, которые они выполняют ежедневно.

Также школьники изучили технические средства охранной сигнализации, снаряжение, находящееся на вооружении вневедомственной охраны Росгвардии. Школьникам показали действия наряда группы задержания.

В завершении встречи ребята поблагодарили росгвардейцев за познавательное занятие.