Брянский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ» посетили студенты Брянского аграрного университета

Фото: ФГБУ «ВНИИЗЖ».

19 апреля 2023 года Брянский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ»посетили студенты 2-4 курсов института ветеринарной медицины и биотехнологии ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный университет». Познакомиться с организацией работы в учреждении приехали 17 учащихся. Студентов сопровождала доктор сельскохозяйственных наук, профессор, заведующий кафедрой кормления животных, частной зоотехнии и переработки продуктов животноводства университета А.Г. Менякина. Встреча началась в конференц-зале филиала, где присутствовали заместитель директора И.И. Сидоров, руководитель Брянской испытательной лаборатории А.М. Андоралов и его заместитель О.Н. Будникова. Они рассказали об основных направлениях деятельности учреждения, познакомили с методиками испытаний, по которым проводятся лабораторные исследования. После завершения основной части встречи, гостям была предоставлена возможность осмотреть Брянскую испытательную лабораторию учреждения.

В каждом из отделов им наглядно продемонстрировали приборное оснащение и ответили на все интересующие вопросы. Такое многолетнее плодотворное сотрудничество Брянского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» и ФГБОУ ВО Брянский ГАУ позволяет вносить достойный вклад в подготовку нового поколения ветеринарных специалистов.