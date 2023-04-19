Сквер "Паровоз" в Фокинском районе Брянска. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Брянцам предложили выбрать территории для обязательного благоустройства в 2024 году. Они смогут проголосовать на платформе 32.gorodsreda.ru с 15 апреля по 31 мая. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

В список для голосования включили семь общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2024 году:

- зона отдыха за ГДК Володарского района города Брянска;

- благоустройство прилегающей к воинскому мемориалу по ул. Почтовой территории;

- благоустройство территории, прилегающей к скверу с монументом воинам-лётчикам (между ул. Авиационной и ул. Брянского Фронта);

- благоустройство Липовой аллеи (вдоль ул. Брянского Фронта);

- благоустройство территории сквера «Комсомольский» по ул. А. Пересвета;

- благоустройство территории сквер «Паровоз» по ул. 2-я Аллея;

- благоустройство территории парка у озера в пос. Белые Берега.

Какие территории отремонтируют в следующем году, зависит от результатов голосования. О том, как проголосовать, можно узнать здесь.