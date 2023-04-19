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НовостиОбщество19 апреля 2023 13:45

В Брянске в городской больнице №1 работает аппарат для магнитной стимуляции мозга

Он единственный во всем регионе
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянске в городской больнице №1 работает аппарат для магнитной стимуляции мозга. Он единственный во всем регионе, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Новое оборудование помогает бороться не только с сердечно-сосудистыми заболеваниями, но и с онкологическими патологиями. Его приборы позволяют обнаруживать онкозаболевания на ранних стадиях, рассмотреть то, что нельзя увидеть на других аппаратах.

Данный аппарат позволил вывести диагностику и лечение заболеваний на новый уровень.