Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянске в городской больнице №1 работает аппарат для магнитной стимуляции мозга. Он единственный во всем регионе, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Новое оборудование помогает бороться не только с сердечно-сосудистыми заболеваниями, но и с онкологическими патологиями. Его приборы позволяют обнаруживать онкозаболевания на ранних стадиях, рассмотреть то, что нельзя увидеть на других аппаратах.

Данный аппарат позволил вывести диагностику и лечение заболеваний на новый уровень.