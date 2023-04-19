В Брянской ветеринарной клинике ФГБУ «ВНИИЗЖ» можно оформить сопроводительные документы на домашних животных для совместной поездки за границу

Фото: ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Начало сезона отпусков заставляет владельцев животных задуматься о необходимости выезда на отдых, в том числе за границу вместе со своим домашним питомцем. Если заранее продумать маршрут и подготовить все необходимые документы для выезда, совместная поездка принесет радостные моменты вам и вашему четвероногому другу.

Согласно информации Управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям за 2022 год было оформлено 117 ветеринарных сопроводительных документов на 143 домашних животных, в том числе 37 ВСД на 52 кошек и 78 ВСД на 89 собак. ВСД оформлялись в 26 зарубежных стран и в г. Калининград.

В 2023 году в Брянской ветеринарной клиникефедерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр охраны здоровья животных» стало возможным оформление ВСД во ФГИС «Меркурий» на домашних животных с целью дальнейшего оформления документов для их вывоза за границу.

Подготовка вашего питомца к путешествию за границу заключается в соблюдении нескольких обязательных требований.

1. При планировании поездки с домашним любимцем необходимо заблаговременно внимательно изучить правила ввоза страны, в которую планируется путешествие. Если планируется посещение нескольких стран, то нужно изучить требования всех государств, территории которых будет посещать животное, а также требования страны транзита (особенно в случае выхода с животным из транзитной зоны).

Внимание! Требования стран могут меняться, поэтому перед каждой поездкой необходимо проверять их актуальность.

2. Животные должны быть чипированы микрочипами, отвечающими стандартам ISO 11784/11785. Чипирование животных по требованиям большинства стран необходимо произвести до вакцинации против бешенства. Номер микрочипа необходимо внести в ветеринарный паспорт животного с указанием даты введения и места локализации чипа (для исключения проблем в аэропортах иностранных государств – продублировать на английском языке). Все микрочипы заносятся в международную базу Animal-ID тем ветеринарным врачом (организацией), который проводил процедуру чипирования.

3. Животные должны быть вакцинированы против бешенства и вирусных инфекций. Для молодых животных вакцинация против бешенства проводится не ранее 3-месячного возраста. Вакцинацию проводит ветеринарный врач с обязательным внесением отметки в ветеринарный паспорт животного. Данные владельца и животного необходимо написать на английском языке.

Внимание! Обязательно уточняйте у принимающей стороны требования к вакцинации животного.

4. Тест на антитела к вирусу бешенства.

Обязательным требованием таких стран, как Израиль, ОАЭ, Китай, Южная Корея, Турция, Катар, Маврикий, Сингапур является проведение исследования на определение напряженности иммунитета к вирусу бешенства (тест на антитела к вирусу бешенства).

По требованиям большинства стран данный анализ можно сдать не ранее чем через 30 дней после вакцинации и не позднее чем за 2 месяца до истечения срока действия вакцины. Для ОАЭ допускается сдавать анализ на 21-й день после вакцинации. В требованиях Японии – двукратная вакцинация против бешенства с интервалом не менее 30 дней. Также необходимо соблюсти карантин в 180 дней.

Тест на антитела к вирусу бешенства проводится только в аккредитованных на данный вид деятельности лабораториях.

Правила сдачи теста необходимо уточнять заранее у страны-импортера, так как требования могут меняться.

5. Оформление ветеринарного свидетельства формы № 1.

Для выезда с территории РФ необходимо оформить ветеринарное свидетельство формы № 1. Срок действия свидетельства формы № 1 – 5 дней. Документ выдается после проведения клинического осмотра животного и обработки от эндо- и эктопаразитов.

Внимание! В страны Таможенного союза (Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан) ветеринарный сертификат Таможенного союза формы № 1 оформляется в электронной системе «Меркурий» и выдается на бумажном носителе со степенями защиты (на бланке строгой отчетности), который можно получить только по месту содержания животного в городской и районных станциях по борьбе с болезнями животных (СББЖ).

Для получения ветеринарных сопроводительных документов при себе необходимо иметь:

- ветеринарный паспорт питомца;

- загранпаспорт владельца;

- маршрут следования;

- номер транспортного средства (рейса, автомобиля, поезда);

- животное для проведения клинического осмотра.

Остались вопросы? Обращайтесь за ответами в Брянскую ветеринарную клинику ФГБУ «ВНИИЗЖ». Мы находимся по адресу: Брянская область, Брянский район, с. Супонево, ул. Шоссейная 7. e-mail: veterinar@bmvl.ru. Контактный телефон: 8(4832)32-23-30, 8(4832)40-30-60. Круглосуточно!