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НовостиПроисшествия19 апреля 2023 12:11

В Унечском районе обезвредили боеприпас времен Великой Отечественной войны

Его нашли вблизи деревни Нежданово
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: из архива ГУ МЧС России по Брянской области.

Фото: из архива ГУ МЧС России по Брянской области.

В Унечском районе обезвредили боеприпас времен Великой Отечественной войны. Его нашли вблизи деревни Нежданово. Об этом сообщают в пресс-службе гУ МЧС России по Брянской области.

На место выезжала группа спецработ Брянского пожарно-спасательного центра. Спасатели изъяли и обезвредили артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны длинной 45 миллиметров.

Брянцев просят при обнаружении взрывоопасного предмета немедленно сообщать об опасной находке в полицию по телефонам – «02», «112».