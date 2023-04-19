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НовостиПроисшествия19 апреля 2023 11:53

В Брянской области за стуки потушили 21 возгорание сухой травы

Составили один протокол и объявили 17 предостережений
Надежда ПЕТРУНИНА

В Брянской области за стуки потушили 21 возгорание сухой травы. Их ликвидировали пожарно-спасательными подразделениями области. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

- За нарушение требований пожарной безопасности при использовании открытого огня сотрудниками отделений надзорной деятельности и профилактической работы регионального управления МЧС России составлен один протокол об административных правонарушениях в отношении граждан, - рассказали в чрезвычайном ведомстве. - Также органами местного самоуправления объявлено 17 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований пожарной безопасности.

Брянцев просят не сжигать бесконтрольно траву. А также напоминают, что за нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.