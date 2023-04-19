Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Брянские самбисты завоевали призовые места на всероссийских соревнованиях. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

В Орле на всероссийском турнире по самбо на призы РОФСО «Юность России» среди юношей и девушек 12-14 лет третье место занял Ярослав Воронцов. Он -воспитанник спортшколы по борьбе города Брянска. Спортсмен занимается у тренера Светланы Венцене.

А Твери прошли соревнования среди мужчин по самбо и боевому самбо «На призы УФСИН».

Дмитрий Кушиков в весовой категории 79 килограмм занял первое место. «Бронзу» завоевали Александр Свинчуков, Владислав Виниченко (оба - в весовой категории 58 килограмм) и Виктор Осипенко (весовая категория 88 килограмм). Их тренируют Алексей Гагарин и Сергей Портнов.